Stiri pe aceeasi tema

- Se știe deja ca președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, plecasera zilele trecute la Dubai. Totul, cu prilejul participarii șefului statului la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28). S-a intamplat chiar pe 1 decembrie, dupa recepția gazduita de Palatul Cotroceni cu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ținut un discurs la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28). „In ultimele zile, la COP28, am avut ocazia sa ma adresez in principal actorilor guvernamentali, colegilor lideri mondiali. Cu toate acestea, cred cu tarie ca, pentru a raspunde…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut duminica, 3 decembrie 2023, o intalnire cu reprezentantii European Youth Forum, cu prilejul participarii la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice COP28 , in Dubai, Emiratele Arabe Unite. Intalnirea a avut loc la pavilionul dedicat educatiei,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit duminica in Dubai cu reprezentanții European Youth Forum, cu prilejul participarii la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP28) din Emiratele Arabe Unite, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut duminica, 3 decembrie 2023, o intrevedere cu Reprezentantul Special al Presedintelui SUA pentru Clima, John Kerry, in marja participarii la Conferinta Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice COP28 , in Dubai, Emiratele Arabe Unite.Potrivit Administratiei…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Abia intors in turneul african, șeful statului roman va pleca pentru a doua oara in acest an in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va decola de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Recepția de Ziua Naționala de la Palatul Cotroceni va incepe, spre deosebire de anii trecuți,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sta in țara aproximativ o saptamana, participand șa evenimentele de 1 Decembrie, pentru ca apoi sa mearga intr-o noua deplasare, de aceasta data in Dubai (Emiratele Arabe Unite).