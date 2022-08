Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) In cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitații, solidaritații și coeziunii care caracterizeaza Alianța-Nord Atlantica, a declarat președintele Klaus Iohannis, luni, in Portul Constanța, in alocuțiunea susținuta de Ziua Marinei Romane. Marea Neagra, a spus Președintele…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, luni, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Marinei Romane, ca securitatea regiunii este vitala pentru securitatea noastra, iar conflictul din apropierea granitelor subliniaza, o data in plus, necesitatea ca Romania sa aiba o armata moderna, cu echipamente de ultima…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. ‘Ne aflam pe tarmul Marii Negre, la cateva…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca Romania a devenit un simbol al unitații și solidaritații NATO in contextul razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- LIVE VIDEO - Constanța: Festivitațile prilejuite de Ziua Marinei Romane Foto: facebook.com/mapn.ro LIVE VIDEO: Klaus Iohannis, participare la festivitațile prilejuite de Ziua Marinei Române. Constanța și celelalte orașe-port la Marea Neagra și la Dunare sunt pregatite pentru…

- Ziua Marinei, sarbatorita pe intreg teritoriul Federației Ruse duminica, 31 iulie, a fost marcata de mai multe ciudațenii care au generat o mulțime de ironii și meme pe internet. La parada navala din fortareața Kronstadt de langa Sankt Petersburg, capitanul de gradul 1 al submarinului nuclear ”Vepr”…

- Insula Șerpilor reprezinta un avertisment pentru Rusia ca Ucraina „nu va fi rupta", a declarat Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca arborarea steagului ucrainean pe Insula Șerpilor din Marea Neagra a fost un semn ca țara sa nu poate fi rupta. In mesajul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa luni la Summitul Initiativei celor Trei Mari (I3M) si la Forumul de Afaceri I3M de la Riga, unde va fi analizat modul in care Initiativa trebuie sa se pozitioneze in actuala situatie de securitate europeana, in special contributia pe care poate sa o aiba, prin…