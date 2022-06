Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, o intrevedere cu presedintele Ungariei, Katalin Novak, in marja Summitului Formatului Bucuresti 9 (B9), desfasurat la Bucuresti. El a reiterat importanta dialogului pentru rezolvarea tuturor aspectelor de interes in plan bilateral si pentru evitarea abordarilor unilaterale. Administratia Prezidentiala anunta, vineri seara, ca presedintele Klaus Iohannis a avut o intrevedere cu presedintele Ungariei, Katalin Novak, in marja Summitului Formatului Bucuresti 9 (B9), desfasurat la Bucuresti. "Presedintele Romaniei a reiterat felicitarile sale cu…