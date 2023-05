Klaus Iohannis îl primeşte, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier Presedintele Klaus Iohannis il va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, de la ora 11.30, pe presedintele Republicii Federale Germania Frank-Walter Steinmeier, care face o vizita oficiala in Romania. Klaus Iohannis si Walter Steinmeier vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, urmate de declaratii de presa comune. Conform Administratiei Prezidentiale, vizita de stat a presedintelui Republicii Federale Germania reprezinta un moment important cu incarcatura simbolica al relatiei excelente romano-germane, cu caracter strategic, dintre cele doua tari. „Aceste relatii se bazeaza pe o prietenie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis si Walter Steinmeier vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, urmate de declaratii de presa comune.Conform Administratiei Prezidentiale, vizita de stat a presedintelui Republicii Federale Germania reprezinta un moment important cu incarcatura simbolica al relatiei excelente romano-germane,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, la Reykjavik, Islanda, in perioada 16-17 mai 2023, la cel de-al patrulea Summit al Consiliului Europei, desfasurat pe durata mandatului Presedintiei Islandei. La finalul Summitului va fi adoptata Declaratia de la Reykjavik, care reconfirma rolul particular al Consiliului…

- Nicolae Ciuca a susținut, miercuri, la Palatul Victoria, declarații comune alaturi de Thierry Breton, comisarul european pentru piața interna, aflat in vizita oficiala in Romania.„Am discutat cu domnul comisar subiectul Schengen, care este foarte important nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreg…

- Membrii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) au discutat, marti, despre situatia de securitate din regiunea Marii Negre, informeaza AGERPRES . Potrivit Administratiei Prezidentiale, agenda sedintei condusa de catre presedintele Klaus Iohannis s-a axat, in principal, pe situatia de securitate…

- Romania va acorda o noua contributie de 750.000 de dolari la Fondul voluntar de consolidare a capacitatii de aparare a Republicii Moldova, in plus fata de contributia de 600.000 de dolari acordata in cursul anului trecut, a afirmat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la sesiunea…

- Romania va promova consolidarea relatiei transatlantice si a parteneriatului strategic dintre NATO si UE, transmite presedintele Klaus Iohannis, in contextul implinirii a 74 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice si a Zilei NATO in Romania. „Vom ramane implicati in misiunile si angajamentele…

- Rusia desfașoara acțiuni hibride impotriva cetațenilor Republicii Moldova dar și impotriva cetațenilor Romaniei, avertizeaza premierul Nicolae Ciuca. Șeful Guvernului Romaniei a lansat acest avertisment in mesajul transmis in cinstea aniversarii SRI. Mesajul a fost publicat de Guvernul Romaniei la data…

- „Celebram astazi 33 de ani de existența a Serviciului Roman de Informații, o instituție fundamentala pentru funcționarea și performarea statului roman, in lumea instabila, tumultuoasa și nu rareori tectonica, in care spectrul razboiului a revenit, alaturi de tot instrumentarul hibrid al secolului XXI.…