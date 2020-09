Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, de la ora 18.00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni. Este prima reactie a sefului statului dupa esecul motiunii de cenzura impotriva Guvernului PNL.

- Liderii social-democrați se reunesc, marți, de la ora 17.00, intr-o ședința a Consiliului Național Politic pentru a discuta despre eșecul moțiunii de cenzura, dar și despre sancțiunile date...

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, considera ca eșecul la moțiunea de cenzura este unul benefic pentru Guvernu, care va putea aplica masurile deja anunțate, in timp ce PSD provoaca doar haos și scandal.Citește și: Klaus Iohannis intervine BRUTAL și calca in picioare Constituția / ANALIZA ”Incercarea…

- Guvernul minoritar de centru al premierului roman, Ludovic Orban, a supravietuit unei motiuni de cenzura initiate azi in parlament de social-democratii din opozitie, dezbaterile si votul fiind anulate din cauza lipsei de cvorum in Parlament. „Nu exista cvorum„, a declarat presedintele camerei inferioare,…

- Parlamentul României a pierdut o zi întreaga pentru ca un PSD iresponsabil sa se convinga ca motiunea sa de cenzura e ridicola si nu poate fi votata, este reacția liderului USR, Dan Barna, dupa eșecul moțiunii de cenzura."Am fi putut sa petrecem mai bine ziua aceasta discutând…

- ​ Președintele Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj parlamentarilor cu doar cateva ore inaintea moțiunii de cenzura. Șeful statului face apel la aceștia sa nu devina „complici la astfel de act iresponsabil” și ii acuza pe social democrați ca vor sa „arunce țara in haos”. „​In cea mai dificila perioada…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni, cu doar cateva ore inainte de votul moțiunii de cenzura, un mesaj pentr parlamentari in care le cere acestora „indiferent de partidul din care provin sau de orientarea politica”, sa nu devina „coplici” la un act iresponsabil. Șeful statului critica demersul…

- Fostul premier Mihai Tudose critica Guvernul ca nu a pregatit inceperea anului școlar și ca transmite primarilor sa aplice „regula semaforului cu cinci culori, toate in nuanțe de galben-pnl”, potrivit Mediafax.„Semaforul cu cinci culori.. toate galbene! De la viața in peșteri și pana in cruda…