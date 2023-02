Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis saluta, luni, pe Twitter, acordul referitor la Cadrul Windsor anunțat de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Uniunea Europeana și Marea Britanie raman aliați strategici”.

- Premierul britanic, Rishi Sunak, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anuntat luni, in Regatul Unit, un acord de reformare a protocolului privind Irlanda de Nord inclus in tratatul de Brexit, transmit agentiile internationale de presa și Agerpres.

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa poarte discuții fața in fața cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Luni, 27 februarie, vor fi revizuite acordurile post-Brexit din Irlanda de Nord, anunța The Guardian. Citește și: Membrii clanului Boceanu, traficantii fetei din Godeni ucisa…

- Ursula von der Leyen se va deplasa in Marea Britanie pentru discuții cu Rishi Sunak. Șefa Comisiei Europene se indreapta luni spre Marea Britanie, in contextul in care se crede ca acordul privind Irlanda de Nord este iminent.

- Uniunea Europeana intentioneaza sa finalizeze un nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei pana pe 24 februarie, ziua in care se implineste un an de la declansarea invaziei ruse impotriva Ucrainei. Anunțul a fost facut joi de sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa comuna…

- Uniunea Europeana și NATO au anunțat miercuri (11 ianuarie) lansarea unui nou grup operativ care vizeaza imbunatațirea protecției infrastructurilor critice inaintea unei reuniuni privind securitatea și apararea. Anunțul comun al alianței militare și al blocului cu 27 de membri a fost facut dupa ce o…

- Planificatul summit UE-Ucraina, anuntat de blocul european, nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev. Anuntul a fost facut luni seara de Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis sambata, 17 decembrie, pe Facebook, ca in sedinta Consilului European de joi, 15 decembrie, nu s-a discutat despre extinderea Spațiului Schengen in 2023. „Am inregistrat un esec de proportii, o umilința crunta”, a afirmat Tomac. Europarlamentarul a precizat ca…