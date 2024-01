Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a aratat luni, in cadrul intalnirii cu premierul Republicii Socialiste Vietnam, Pham Minh Chinh, ca Romania sustine extinderea si diversificarea agendei relatiei UE-Vietnam, respectiv UE-ASEAN, in vederea consolidarii cooperarii politice pe teme de interes global.Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis, prima apariție dupa ce a fost dat disparut la Poliție. Prim-ministrul Republicii Socialiste Vietnam, Pham Minh Chinh a fost primit, luni, de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Este prima activitate publica in acest an a pre

- Potrivit sursei citate, cei doi au fost numiti in functii pentru o perioada de trei ani. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele de numire a Mihaielei Moraru Iorga in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din Directia Nationala Anticoruptie DNA si a lui Remus Iulian…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, marti, cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, cei doi sefi de stat facand un schimb aprofundat de opinii si evaluari cu privire la situatia de securitate din Ucraina si din regiune, in special la Marea Neagra, a informat Administratia…

- Presedintele Klaus Iohannis,a transmis luni, ministrului justitiei, Alina Gorghiu, cererea de urmarire penala a lui Vlad Vasile Voiculescu si cererea de urmarire penala a Ioanei Mihaila, fosti ministri ai Sanatatii, in dosarul in care sunt acuzati de abuz in serviciu, privind achizitia de vaccinuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, sambata, de omologul sau din Zanzibar, Hussein Mwinyi. Cei doi șefi de stat au discutat cu privire la consolidarea relatiilor bilaterale in mai multe domenii, precum educatia si turismul.

- Catalin Predoiu, discuții cu omologul din Ucraina: Ministrul roman de interne a reiterat angajamentul Romaniei in consolidarea securitatii transfrontaliereMinisterul de Interne anunta ca, miercuri, a avut loc o intrevedere in sistem videoconferinta intre Catalin Predoiu, viceprim-ministru si ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, miercuri, o vizita oficiala in Belgia, urmand sa fie primit de regele Philippe si sa aiba consultari politice cu premierul belgian, Alexander De Croo, a informat Administratia Prezidentiala.