Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va ridica tema aderarii Romaniei la spatiul Schengen in Consiliul European. „Voi ridica tema Schengen. (…) Este o data foarte clar ca noi, romanii, dorim sa fim parte in spatiul Schengen. Integrarea in Schengen ramane obiectiv principal”, a spus seful…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Romania nu-și dorește o decuplare de Bulgaria, in ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen. Iohannis a explicat ca o astfel de varianta nu ar fi buna pentru ca Bulgaria ar ramane singura in fața valului migrator. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania ar fi trebuit sa solicite vot separat de Bulgaria, aceasta zi fiind una nefasta pentru romani, pe care nu o merita, a afirmat joi europarlamentarul Corina Cretu, fost comisar european, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu spune ca sunt putine sanse ca la Consiliul JAI sa existe o rasturnare de situatie si Austria sa-si schimbe pozitia in legatura cu aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen. De aceea, cel mai convenabil ar fi un compromis, insa, atrage atentia diplomatul,…

- Un scenariu posibil este ca Romania si Bulgaria sa intre in spatiul Schengen impreuna in a doua parte a anului viitor, atunci cand Spania va detine presedintia Consiliului UE, ceea ce ar insemna ca votul sa aiba loc acum, dar cele doua tari sa fie supuse unor demersuri suplimentare pentru securizarea…

- Președintele Klaus Iohannis a respins miercuri, in Letonia, acuzațiile cancelarului austriac care explica posibila opoziție a țarii sale pentru aderarea Romaniei la Schengen prin prisma faptului ca 75.000 de migranți ar fi traversat ilegal Romania, Bulgaria și Ungaria. Fii la curent cu cele…

- Consiliul UE, condus in a doua jumatate a anului 2022 de Cehia, a stabilit calendarul privind decizia de aderare la Schengen pentru trei state comunitare – Romania, Bulgaria si Croatia. Vor fi doua reuniuni europene in luna noiembrie, iar votul decisiv va avea loc pe 9 decembrie in Consiliul Justitie…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu s-a declarat optimista, lun, ca solutia cu privire la Romania si la Bulgaria va fi cea pe care o merita, si anume formalizarea intrarii Romaniei in spatiul Schengen si ca este nu doar un drept al nostru ci este si o obligatie a