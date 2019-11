Klaus Iohannis, despre OUG 114 : „O şmecherie pesedistă de a face rost de bani” Președintele Klaus Iohannis a catalogat ordonanța de urgența a Guvernului 114 drept o „șmecherie pesedista de a face rost de bani” pentru „a-i pacali pe romani”. In cadrul dezbaterii organizate la Biblioteca Centrala Universitara, candidatul PNL la alegerile prezidențiale a afirmat ca ordonanța a produs „foarte mult deranj”, iar posibilitatea anularii acesteia nu este fezabila. […] Post-ul Klaus Iohannis, despre OUG 114 : „O smecherie pesedista de a face rost de bani” apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. Potrivit legii, autorizatia de mediu si autorizatia integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea…

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, de la ora 12.00, in prima sedinta, pe ordinea zi aflandu-se in primul rand Ordonanta de Urgenta privind organizarea Guvernului si a ministerelor, necesara ca urmare a reducerii numarului de ministere la 16.

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, de la ora 12.00, in prima sedinta, pe ordinea zi aflandu-se in primul rand Ordonanta de Urgenta privind organizarea Guvernului si a ministerelor, necesara ca urmare a reducerii numarului de ministere la 16.

- Președintele Consiliului Județean Botoșani, in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, convoaca Consiliul Judetean in sedinta ordinara, pentru data de 31 octombrie 2019, ora…

- Presedintele Klaus Iohannis va face in mai putin de doua ore anuntul privind nominalizarea pentru postul de premier. Numele a fost deja transmis liderilor opozitiei, dar care nu au vrut sa il faca...

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa consultarile cu reprezentanții partidelor parlamentare, ca ”luni, cel tarziu marți” va desemna un nou prim-ministru. El a ținut sa precizeze ca nu va mai nominaliza ”un personaj de la PSD” pentru șefia Guvernului.

- ARAD. Cu siguranța cei interesați, adica șoferii, deja știu ca in 12 august 2019 intra in vigoare un set nou de reguli privind circulația pe drumurile publice, acestea fiind prevazute de Ordonanța nr. 11 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind…

- Peste o mie de teleormaneni incaseaza stimulent de insertie pentru cresterea copilului in Social / on 21/08/2019 at 13:37 / La nivelul judetului Teleorman, 1.025 de persoane beneficiaza de stimulent de insertie pentru cresterea copilului, iar 41 au fost suspendati la sfarsit de luna, potrivit unui…