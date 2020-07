Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul si cu ministrul Educatiei referitoare la inceperea noului an scolar. Presedintele a precizat ca se ia in calcul un scenariu mixt, scoala online cu prezenta elevilor in unitatea de invatamant. "Am avut numeroase…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține ca saptamana viitoare va face un anunț despre inceputul anului școlar și universitar. Cel mai probabil, spune președintele, școala nu va incepe in condiții normale.Citește și: S-a ajuns la CINCI: Inca un județ introduce purtarea OBLIGATORIE a maștii…

- Sau cursuri online din toamna Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru…

- Condiții igienico-sanitare optime, masuri de distanțare sociala in clase, prin suplimentarea spațiilor in care au loc cursurile școlare, asigurarea transportului spre școala pentru toți copiii in condiții de siguranța sanitara și mai ales alocarea de fonduri necesare pentru ca dreptul tuturor copiilor…

- Ministrul Educatiei onica Anisie a declarat la Digi 24 ca sunt sanse mici ca scoala sa inceapa in regim normal din toamna. Anisie sustine ca situatia actuala nu permite ca toti elevii sa fie adusi in clase si precizeaza ca vor fi luate in calcul toate scenariile, inclusiv cel al invatamantului desfasurat…

- Raluca Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui sa devina o obisnuinta. Intr-un interviu difuzat sambata, de Digi24, vicepremierul a declarat ca evolutia acestei pandemii creeaza perspective sumbre si asupra inceperii anului scolar.…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca autoritatile doresc ca in luna septembrie scoala sa inceapa in conditii normale, fata in fata, dar ca sunt pregatite si masuri pentru ”scoala in conditii dificile”. Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca autoritatile doresc ca in luna septembrie scoala sa inceapa in conditii normale, fata in fata, dar ca sunt pregatite si masuri pentru ”scoala in conditii dificile”. Turcan a mentionat ca, indiferent daca scoala va incepe fata in fata, predarea online va trebui…