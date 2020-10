Klaus Iohannis, declaratie de presa inaintea videoconferintei cu membrii Consiliului European

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține joi, 29 octombrie a.c., ora 19:10, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, inaintea videoconferinței cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea pandemiei COVID-19

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o noua conferința de presa, in care a vorbit despre subiectele zilei."Am avut astazi o intalnire cu Premierul Ludovic Orban și cu miniștrii cu atribuții in domeniul gestionarii fondurilor europene pentru a analiza…

- Președintele Romaniei, susține, vineri, dupa ora 14:05, o declarație de presa, dupa o vizita efectuata la Institutul Național de Sanatate Publica. Vizita sefului statului vine la scurt timp dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat bilanțul imbolnavirilor cu noul coronavirus: 3.186 de cazuri…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 23 septembrie, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta in continuare transcrierea conferinței de presa:Citește și: Orașul penalilor (II). Canidatul PNL-USR a turnat la Securitate, iar cel al PSD a facut…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va susține azi, la ora 18:00, o conferința de presa. Acesta va face declarații și va raspunde intrebarilor jurnaliștilor acreditați. Klaus Iohannis, informații noi pentru romani „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 23 septembrie a.c.,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va susține miercuri, 23 septembrie a.c., ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa.- Acces pentru 1 reporter sau redactor / instituție acreditat permanent la Administrația Prezidențiala; CITEȘTE ȘI: Cum igienizam nasul pentru a…

- In aceste momente, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine la Palatul Cotroceni, o conferinta de presa.Am discutat cu liderii europeni in principal despre situatia din Belarus. In interventia mea am subliniat ca fraudarea alegerilor, reprimarea protestelor si tratamentul inuman al cetatenilor…

- Administrația Prezidențiala a transmis joi seara, printr-un comunicat, ca președintele Klaus Iohannis a vorbit in cadrul conferinței de miercuri in baza unor informații greșite, transmise incorect de Ministerul Sanatații. Este vorba despre o eroare la formula de calcul care sta la baza stabilirii celor…