Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD Viorica Dancila au intrat in finala prezidentiala. Numararea voturilor e aproape finalizata, ajungand la 99.96%. Clasamentul nu se mai poate schimba, chiar daca Dan Barna va obtine cateva procente in plus din diaspora. 47,66% dintre romanii cu drept de vot…

- Presedintele Klaus Iohannis ajunge, in ultimele zile ale primului mandat, sa lucreze cu primul guvern care ii este aliat. Liberalii au ajuns, prin votul din Parlament, sa preia puterea executiva din pozitia celui de-al doilea partid parlamentar si cu o majoritate fragila in Legislativ. Succesul lui…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, inainte de reuniunea Consiliului European, ca este inacceptabil ca guvernul demis Viorica Dancila sa propuna comisarul european din partea Romaniei și ca ii va spune președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa nu accepte comisarul…

- "Presedintele Klaus Iohannis nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Intr-un an si opt luni am avut obstacole nenumarate din partea presedintelui. (...) Cetateanului de rand ii cer sa respecte Constitutia si daca nu respecta Constitutia il sanctionez. Presedintele Romaniei nu respecta Constitutia…

- Președintele Klaus Iohannis, soția sa Carmen și liderul liberalilor Ludovic Orban au mers la pas prin Iași, spre Adunarea Regionala a filialelor PNL din Nord-Est. Șeful statului a ascultat doleanțele ieșenilor, discutand, de exemplu, cu reprezentanții asociațiilor care au reclamat faptul ca Guvernul…

- Președintele și-a depus candidatura pe acordurile unui pamflet anti-PSD Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri la sediul BEC, unde si-a depus candidatura pentru al doilea mandat, ca in primul mandat a prevenit „stricaciunile” planificate de PSD, iar in al doilea mandat vrea cu un Guvern PNL sa…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi ca așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa vina cu o decizie care sa arate ca vrea o Romanie in care Guvernul funcționeaza așa cum ar trebui. Presedintele Klaus Iohannis sustine joi, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.„Nu am mai…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, telefonic, cu premierul britanic Boris Johnson despre aprofundarea parteneriatului strategic dintre București și Londra, dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Discuțiile intre cei doi au avut loc la solicitarea parții britanice, informeaza Administrația…