Klaus Iohannis este prezent in aceste zile la Consiliul European. Iohannis nu a ratat ocazia sa atace indirect USR. El susține ca multe reforme nu au fost facute pana in acest moment. Totodata, presedintele a vorbit despre sansele unui guvern minoritar PNL-UDMR, care sa aiba sprijinul PSD in Parlament. Presedintele Klaus Iohanis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca Guvernul trebuie sa se apuce de treaba si este normal sa caute o majoritate in Parlamentul Romaniei. Seful statului a vorbit si despre fosta coalitie din care facea parte USR si a spus ca zilele trecute s-a vazut care au fost cei care…