Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, la finalul ședinței Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Președintele a facut apel la calm in ceea ce privește coronavirusul, intrucat nu exista motive de panica. Redam textul declarației de presa, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Am condus astazi ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii in care am avut o discuție aplicata cu autoritațile care au responsabilitați in domeniu cu privire la masurile concrete intreprinse pentru monitorizarea și managementul unor potențiale…