Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis respinge ideea unor dezbateri, inainte de turul al doilea al alegerilor prezidentiale, cu reprezentantul PSD in cursa electorala, Viorica Dancila, despre care spune ca reprezinta un partid care "a guvernat impotriva romanilor''. "Nu poate exista insa…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, reitereaza ca il asteapta pe presedintele Klaus Iohannis la o dezbatere. "Nu trebuie sa duceti ministrii de mana in fiecare dimineata la Palatul Victoria, ci sa veniti sa explicati romanilor ce ati facut in 5 ani de mandat si ce ii asteapta,…

- Cozmin Gușa a vorbit in emisiunea ”Romania 2019” despre situația postului Realitatea Plus, dupa decizia CNA in urma careia emisia Realitații TV a fost oprita definitiv in noaptea de 30 spre 31 octombrie.Cozmin Gușa a precizat ca spera ca, in curand, toți romanii sa poata vedea postul Realitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, in care a facut referire la concluzia CCR, cu privire la situația politica in care se afla Guvernul Romaniei. Totodata, președintele a facut apel, din nou, la premierul Viorica Dancila, sa mearga in fața Parlamentului…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca respinge ”in mod categoric” propunerile facute de premierul Viorica Dancila pentru miniștrii interimari. Șeful statului a explicat ca prim-minstrul are obligația sa mearga in Parlament pentru a primi un vot…

- Plecarea ALDE de la guvernare a declanșat o criza politica majora. Președintele Klaus Iohannis a respins propunerile prim-ministrului Viorica Dancila pentru remaniere, obligand Guvernul sa mearga in Parlament pentru aprobare. Se fac scenarii privind noi alianțe, prietenii politice mai vechi sunt reactivate,…

- Iohannis a anunțat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. De la tribuna Administrației Prezidențiale, președintele in funcție, inscris in cursa pentru un nou mandat, ultimul posibil,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. De la tribuna Administrației Prezidențiale, președintele in funcție, inscris in cursa pentru un nou mandat, ultimul…