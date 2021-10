Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa susțina astazi, 19 octombrie, la palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a anunțat ca maine va fi convocata o ședința „cu toți responsabilii” in vederea instituirii unor masuri restrictive mai dure. Decizia președintelui vine in contextul in care numarul deceselor in…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 este cea mai buna modalitate de a reduce efectele lepandemiei, a spus președintele Klaus Iohannis. El a dat exemplul țarilor cu rata mare de vaccinare, in care numarul de infectari a scazut semnificativ.

- „Campania de vaccinare s-a mișcat mult prea lent. Pregatirile au fost deficitare. Acum ceea ce mai conteaza este sa reușim sa depașim aceasta cumpana.Cifrele confirma ca nu s-a facut ceea ce a trebuit pana acum. Am decis sa convoc maine o ședința cu toți responsabilii pentru instituirea unor masuri…

- Klaus Iohannis a facut o serie de declarații referitoare la situația epidemiologica dramatica din țara noastra. Șeful statului a susținut ca, in urma cifrelor alarmente și a numarului de decese cauzate de Covid-19, trebuie impuse imediat masuri restrictive pentru a stopa raspandirea virusului. Astfel,…

- Klaus Iohannis a facut o serie de declarații referitoare la situația epidemiologica dramatica din țara noastra. Șeful statului a susținut ca, in urma cifrelor alarmente și a numarului de decese cauzate de Covid-19, trebuie impuse imediat masuri restrictive pentru a stopa raspandirea virusului. Astfel,…

- LIVE VIDEO| Klaus Iohannis: „574 de inimi de romani au incetat sa mai bata. Cifrele de azi confirma ca nu s-a facut ceea ce trebuia pana acum” Klaus Iohannis: „574 de inimi de romani au incetat sa mai bata. Cifrele de azi confirma ca nu s-a facut ceea ce trebuia pana acum” In ziua in care Romania a…

- ​Președintele Klaus Iohannis va susține, de la ora 18.15, o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Reamintim ca România a înregistrat marți cel mai negru bilanț COVID de la debutul pandemiei.HotNews.ro transmite LIVE declarațiile președintelui: 18.863 nu e…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri la New York o intervenție in cadrul evenimentului informal la nivel inalt privind Acțiunea Transformativa pentru Natura și Oameni, organizat in marja celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. „Biodiversitatea…