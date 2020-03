Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea prin care jurnaliştii erau scutiţi de plata impozitului pe venit RomaniaTV.net va prezinta integral cerere transmisa de seful statului lui Titus Corlațean, președintele Senatului: Legea pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, definind activitatea de jurnalism, extinde sfera contribuabililor scutiți de la plata impozitului pe venit și cu privire la persoanele fizice care realizeaza venituri din desfașurarea acestei activitați. 1. Prin art. unic pct. 1 din legea supusa reexaminarii, la art. 7 din Legea nr. 227/2015 se adauga un nou punct, pct. 48, potrivit caruia prin activitatea de jurnalism se ințelege cercetarea, investigarea,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

