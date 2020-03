Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat miercuri ca isi mentine propunerea de numirea a lui Bogdan Licu in functia de prim-adjunct al procurorului general, chiar daca acesta a primit aviz negativ din partea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, miercuri, ca isi mentine decizia de a-l propune pe Bogdan Licu pentru functia de prim adjunct al procurorului general, in ciuda avizului negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii.

- „(...) in mod public AMASP solicita presedintelui Romaniei sa nu il numeasca in functia de prim-adjunct al procurorului general pe domnul procuror Bogdan Licu deoarece acesta nu indeplineste criteriile legale de numire in ceea ce priveste buna reputatie, o astfel de actiune fiind de natura sa prejudicieze…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, luni, numirea lui Bogdan Licu in functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Tot luni, Sectia a avizat pozitiv numirea Mariei Magdalena…

- Trei candidati propusi pentru ocuparea unor functii de conducere la Parchetul de langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei urmeaza sa sustina, luni, interviurile la Consiliul Superior al Magistraturii. Este vorba despre Bogdan Dimitrie Licu - pentru functia de prim adjunct al procurorului general al…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut declaratii dupa ce a semnat astazi decretele de numire a procurorului sef al DNA, procurorului sef al Parchetului General si procurorului sef al DIICOT. Mai mult, presedintele spune ca avizul CSM i s a parut superficial."Astazi, ininte sa plec spre Bruxelles, am semnat…

- Bogdan Licu, propus de ministrul Justitiei pentru functia de prim-adjunct al procurorului general, va sustine pe 2 martie interviul in fata Consiliului Superior al Magistraturii. Sectia pentru procurori a CSM a stabilit marti calendarul de avizare a numirii in mai multe functii de conducere la Parchetul…

- Mandatul procurorului general interimar, Bogdan Licu, a fost prelungit joi cu doua luni de catre secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la solicitarea expresa a ministrului Justiției, Catalin Predoiu, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro.