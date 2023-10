Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarat sambata, in timpul vizitei pe care președintele Klaus Iohannis o face in aceasta țara, ca Portugalia sprijina aderarea Romaniei la Schengen si OCDE.

- Șeful statului a evidentiat, vineri, in cadrul reuniunii Informale a Consiliului European, faptul ca extinderea spatiului Schengen, prin aderarea Romaniei cat mai curand, „va transmite un semnal puternic cu privire la unitatea si solidaritatea de actiune europeana", noteaza Agerpres.Cu aceasta ocazie,…

- Romania sprijina ferm deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina pana la sfarșitul anului, a transmis președintele Klaus Iohannis, vineri, de la reuniunea informala a Consiliului European, din Granada, Spania, care are loc concomitent cu reuniunea Comunitații Politice Europene.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 6-9 octombrie, o vizita de stat in Portugalia, la invitația Președintelui Marcelo Rebelo de Sousa. „Vizita in Portugalia va debuta cu participarea Președintelui Romaniei, in calitate de invitat special, la reuniunea aniversara a Grupului…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 6-9 octombrie 2023, o vizita de stat in Republica Portugheza, la invitația președintelui Marcelo Rebelo de Sousa.„Vizita in Portugalia va debuta cu participarea Președintelui Romaniei, in calitate de invitat special, la reuniunea aniversara a Grupului…

- Portugalia va susține integrarea Republicii Moldova și a procesului de inițiere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, a declarat președintele portughez, Marcelo Rebelo de Sousa la conferința de presa susținuta impreuna cu șefa statului Maia Sandu, transmite Radiomoldova . „Am vorbit despre…

- Romania si-a atins obiectivele propuse pentru Summitul Initiativei celor Trei Mari a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Forumul va contribui decisiv la coagularea investitiilor si a parteneriatelor in regiune, deci la cresterea economica a acesteia”, a mai spus Iohannis, in cadrul unei…

- Sute de pompieri, ajutați de localnici, incearca sa stinga flacarile care au cuprins un parc natural din apropierea popularei destinații de vacanța Cascais, in Portugalia. Vantul puternic complica intervenția pompierilor, potrivit Reuters.Incendiul a izbucnit marți dupa amiaza, intr-o zona muntoasa…