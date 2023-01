Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de decorare a unor personalitați și instituții de cultura cu ocazia Zilei Culturii Naționale Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O persoana a murit și mai multe au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, ieri seara, in județul Iași. Șoferul autoturismului, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit de un autobuz. Cetațenii din autobuz sunt cu dubla cetațenie, romana și moldoveneasca,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de decorare a generalului-locotenent Pablo Salas Moreno, director adjunct operativ al Garzii Civile Spaniole, cu Ordinul National "Pentru Merit" in grad de Cavaler, cu insemn pentru militari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea legii bugetului de stat pe anul 2023, informeaza Agerpres. Bugetul de stat pe anul 2023 se stabileste la venituri in suma de 275.690,8 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 596.397,7 milioane lei credite de angajament si in…

- Academicianul Zeljko Reiner, vicepresedinte al Parlamentului Republicii Croatia, a primit Ordinul National „Pentru Merit” in grad de Mare Cruce conferit de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul unei ceremonii ocazionate de receptia dedicata marcarii Zilei Nationale a Romaniei, in Rotonda…

- Ceața afecteaza traficul auto in mai multe zone ale țarii, inclusiv in Arad și Timiș. Ceața afecteaza circulația mașinilor pe mai multe sectoare de drum din Romania. Se circula cu greutate in Ardeal, Moldova și Dobrogea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca vineri…

- SAMBATA: Notarii din țara vor oferi consultații notariale gratuite, inclusiv online, pe teme generale de larg interes. PROGRAM Uniunea Naționala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) și Camerele Notarilor Publici vor oferi cetațenilor consultații notariale gratuite, sambata, cu ocazia Zilei europene…

- Teatrul Nottara lanseaza in luna octombrie proiectul „Dialoguri fara masca”, o serie de intalniri cu personalitați ale vieții culturale din Romania, artiști, medici, scriitori, oameni care in domeniul lor au schimbat lumea. Moderatorul acestor intalniri este criticul de teatru Monica Andronescu.…