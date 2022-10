Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a anunțat, marți, ca platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale la nivel national (POSF) a fost finalizata. In perioada urmatoare ea va deveni funcționala pentru orice persoana fizica sau juridica din Romania. Conform unui comunicat al Autoritații Nationale…

- ”Piata de self-storage (depozite de inchiriat) din Romania devine o piata stabila, ajungand la 25.000 mp inchiriabili in 2022, ceea ce reprezinta o cota de 0,2% din suprafata totala de astfel de solutii de depozitare in Europa”, potrivit raportului special European Self Storage Industry lansat de CBRE,…

- Furnizorul central de energie electrica din Republica Moldova, Societatea pe Acțiuni Energocom, poate cumpara sau vinde gaze naturale pe piața din Romania, dupa ce a primit licența de la ANRE.

- Compania de stat Energocom, controlata integral de Agenția Proprietații Publice, a primit licența pentru a desfașura activitate de trader de gaze naturale in Romania, scrie profit.ro. SA Energocom va putea participa astfel la piața spot, precum și la piața produselor standardizate pe termen mediu și…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca este profund mahnit ca acest gaz care se extrage de la Blaxi Oil and Gaz, primul gaz din platforma continentala, deja a fost contractat de grupul Engie pe trei ani de ani, ceea ce este o chestiune care…

- Potrivit grupului, pandemia Covid-19 a dovedit ca monitorizarea sanatatii, miscarea, sportul si o nutritie corecta sunt instrumentele cele mai bune pentru apararea sanatatii, inainte de tratamente si vaccinuri. Ca urmare a finalizarii tranzactiei, SanoPass isi va accelera planurile de crestere si dezvoltare…

- Piata neagra a tigaretelor din Romania a continuat sa scada si in iulie pana la 6,1% din totalul consumului, comparativ cu 7,1% in mai, conform studiului realizat de compania Novel, relateaza Agerpres . Procentul reprezinta un nou record istoric, fiind cel mai mic nivel inregistrat de la demararea cercetarii…

- Republica Moldova se afla intr-o situație foarte complicata iar autoritațile de la Chișinau nu vad sfirșitul evoluțiilor nefericite pe piața gazelor. O spune președintele țarii, Maia Sandu, intr-un interviu oferit presei romanești, noteaza noi.md Fiind intrebata dee jurnaliștii romani de ce consumatorii…