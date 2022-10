Kitul de prim ajutor al soldatului rus: o ciocolată și tampoane intime O inregistrare video distribuita pe rețelele de socializare de recruți ruși din regiunea Iacutia aflata in Siberia arata ce conține ranița cu care aceștia sunt trimiși la instrucție inainte de a ajunge pe front. Pachetul primit de la autoritațile regionale include o trusa de prim ajutor, o ciocolata și tampoane din care sa fie folosite […] The post Kitul de prim ajutor al soldatului rus: o ciocolata și tampoane intime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

