- Trump lauda Polonia, critica Germania și Occidentul - a fost mai mult sau mai puțin mesajul in partea mediilor de dreapta dupa recentul summit NATO din Bruxelles, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador. Peste cateva zile, Trump se intoarce din Europa la Washington, iar Polonia ramane mai departe intre…

- Adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, aflat, luni, la Bucuresti, a vorbit despre importanta Romaniei in regiunea de Est, in contextul in care Rusia si China devin din ce in ce mai agresive, promovand un model bazat pe totalitarism si forta bruta.

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…

- Companiile PREMIUM LUBRICANTS si CHEVRON sunt incantate sa anunțe lansarea Texaco Delo, marca industriala și comerciala a companiei pentru toate piețele europene. Ambasadorii CHEVRON LUBRICANTS care au fost prezenti la evenimentul de lansare :

- Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia in ceea ce priveste noile politici ale lui Trump si a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exclusa in totalitate de la tarifele noi pentru exporturile…

- Alro Slatina (ALR), cel mai mare producator de aluminiu din regiune, a incheiat un contract cu Aluminium Pechiney, parte a Rio Tinto Aluminium (RTA), care vizeaza implementarea unui model de cuva de electroliza cu un consum redus de energie (AP12LE). Acest lucru va permite producatorului sa scada…

- Tot mai multe state europene isi repatriaza rezervele de aur, continuand trendul inceput in 2012. Bancile centrale au inceput repatrierea deja cu cativa ani in urma, adica inainte de a avea Brexit, Catalonia, Trump, AFD (partidul Alternativa pentru Germania) sau tensiunile crescute dintre Politburo…