- Seful Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, sustine ca Rusia se afla in pragul unor "schimbari tectonice", care vor duce nu doar la incheierea razboiului pe care aceasta l-a declansat impotriva Ucrainei, ci și la prabușirea Federației Ruse, noteaza…

- Conform unui raport secret „scurs” din Pentagon, in zilele de 3,4 și 5 martie, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat operațiuni militare complexe, nu doar umanitare, in sprijinul Ucrainei. Astfel, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat urmatoarele operațiuni militare: Recunoaștere aeriana in adancime…

- Adjunctul Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitski, a declarat miercuri intr-un interviu pentru RBC-Ucraina ca Federația Rusa iși va reorienta țintele bombardamentelor spre zonele de logistica și facilitați militare ucrainene.Rusia intenționeaza…

- Seful Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, a explicat ca, pentru Ucraina, eliberarea Insulei Serpilor a fost una dintre principalele sarcini, deoarece, fara restabilirea controlului asupra acestui teritoriu, efectuarea transporturilor din porturile…

- Peskov a fost intrebat despre relatarile potrivit carora in viitorul apropiat CPI ar urma sa emita primele mandate de arestare impotriva unor cetateni rusi in legatura cu conflictul din Ucraina, transmite Reuters preluat de Agerpres.Potrivit lui Dmitri Peskov, pozitia Kievului inseamna ca obiectivele…

- Kremlinul a declarat luni ca peninsula Crimeea este „parte inalienabila" a Rusiei, in consecinta returnarea ei catre Ucraina este imposibila, potrivit EFE si RIA Novosti, citate de Agerpres. „Este o parte inalienabila a Federatiei Ruse", a afirmat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezvaluit vineri ca inainte de izbucnirea razboiului i-a cerut presedintelui turc sa-l convinga pe Vladimir Putin sa vina la masa discutiilor, dar Recep Erdogan, la fel ca si alti lideri, nu a putut sa-l convinga pe presedintele rus. Acum, spune Zelenski, nu mai sunt…

- Seful Directiei Principale de Informatii (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, a declarat ca rușii nu vor lua decizia de a folosi arme nucleare in razboiul declansat impotriva Ucrainei, fiindca ințeleg ca acest lucru va duce la prabușirea statului lor. Fii la curent cu…