Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Bulgariei, Kiril Petkov, efectueaza o vizita de lucru in Romania Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru în…

- Premierul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov, efectueaza astazi o vizita de lucru in Romania. Conform programului anuntat de Executiv, la ora 11.30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate convorbiri tete-a-tete Cei doi premieri au programate convorbiri…

- Prim ministrul Nicolae Ciuca l a primit vineri, 22 aprile, la Palatul Victoria, pe ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba anunta Guvernul Romaniei. In cadrul intrevederii, a fost analizata situatia de securitate si militara din regiune, in urma conflictului militar rus. Conform sursei…

- Prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo, aflat in vizita oficiala la București. a declarat ca Belgia are 300 de militari in Romania, cel mai mare numar de soldați pe care i-a avut vreodata in strainatate. In același timp, el a mai afirmat ca razboiul din Ucraina este dovada unui “calcul…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo, au vizitat, miercuri, Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu. In cursul diminetii, oficialul belgian a fost primit la Palatul Victoria de omologul roman, cei doi avand programat si un mic dejun…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, cei doi sefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune.Luni, presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a fost intr-o vizita de lucru la Chisinau, unde a avut o intrevedere cu presedintele Republicii…

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a sosit la București, unde s-a intalnit cu premierul și cu președintele Romaniei. Intalnirea oficiala de joi a celor doi șefi de guvern a avut loc ora 12.15 la Palatul Victoria. Imediat dupa aceea, șeful guvernului de la Madrid, Pedro Sanchez, a fost primit de președintele…

- Prim-ministrul Regatului Spaniei, Pedro Sanchez, aflat in vizita in Romania, a fost primit, joi, la Palatul Victoria, de premierul Nicolae Ciuca. Cei doi inalti oficiali vor avea o intrevedere oficiala. In continuarea vizitei la Bucuresti, premierul spaniol va fi primit de presedintele Klaus Iohannis.…