Kira Hagi joacă într-un film Netflix. Din serial face parte și Michelle Obama Kira Hagi joaca intr-un film Netflix. Fiica jucatorului emblematic al fotbalului romanesc bifeaza o noua performanța artistica. Tanara care a studiat actoria in Statele Unite ale Americii, face parte din echipa unui serial in care joaca și fosta prima doamna a Americii, Michelle Obama. Este vorba de serialul de animașție ”Gofre și Mochi”, un film produs de gigantul de streaming Neftlix, in care vocile lui Michelle Obama, soția lui Barack Obama, și a lui Kira Hagi dau viața unor simpatice personaje. Adrian Nastase Jr. iși deschide un camping langa plaja de la Corbu! Partenera de afaceri ii este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kira Hagi va juca intr-un film Netflix. Fiica jucatorului emblematic al fotbalului romanesc bifeaza o noua performanța artistica. Tanara care a studiat actoria in Statele Unite ale Americii, face parte din echipa unui serial in care joaca și fosta prima doamna a Americii, Michelle Obama. Este vorba…

- Ion Dichiseanu se afla de mai bine de trei luni internat la spitalul Floreasca din București, dupa ce s-a descoperit ca sufera d eo infecție grava ce i-a afectat mai mult eorgane, starea lui fiind una destul de grava la momemtnul intrarii in spital. Acum insa, dupa spusele Ioanei Dichiseanu, fiica marelui…

- Fiica lui Ionița și a Vioricai de la Clejani, Margherita, pare ca s-a ”cumințit”, la un an de la accidentul pe care l-a provocat in București. Aceasta s-a dedicat mai mult vieții profesionale și a reușit sa se țina departe de scandaluri. Margherita de la Clejani, schimbare radicala la 1 an de la accident…

- Adrian Cristea, cunoscut și sub numele de Bursucu, este un tatic fericit. Partenera sa de viața i-a daruit o fetița despre care carismaticul moderator vorbește la superlativ. Deși aflați la distanța, nu pierde nicio ocazie sa vorbeasca cu ea. Partenera sa de viața și cea mica locuiesc la Constanța,…

- O noua veste a zguduit in aceasta zi lumea showbizului romanesc. Catalina Isopoescu, fiica lui Emanuel Isopescu, a murit! Mesajul cutremurator postat de Oltin Hurezeanu, iubitul acesteia, a starnit o mulțime de reacții.

- Alexandra Becali, fiica latifundiarului din Pipera a incalcat din nou regulile de circulație. Astfel ca dupa ce și-a cumparat un bolid de lux, aceasta se bucura din plin de noua ”bijuterie” pe strazile din București, dar a fost surprinsa de reporterii impact.ro cand incurca traficul, iar reacția acesteia…

- Fiica jucatorului emblematic al fotbalului romanesc și al Marilenei Hagi a reputat un mare succes jucand in piesa ”Martha și George” alaturi de Jonathan, un alt copil de vedete, baiatul compozitorului Mihai Alexandru și al solistei Nicola. Claudia Patrașcanu refuza o vila de 120.000 și un automobil…