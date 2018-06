Kim, teparul summit-ului din Singapore Dupa ce a relansat intalnirea cu liderul de la Phenian, Washingtonul are acum alta problema: cine va plati hotelul din Singapore in care va fi cazat Kim Jong-un cu tot cu alai? Potrivit unor surse diplomatice, Coreea de Nord a ales sa-si cazeze comandantul suprem la un hotelul de cinci stele Fullerton. O noua provocare […] Kim, teparul summit-ului din Singapore is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

