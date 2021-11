Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian a inregistrat o victorie in cadrul procesului de divort de Kanye West. Vedeta de peste ocean a ramas unica proprietara a casei in care locuiește cu cei patru copii de cand a anunțat desparțirea de rapper. Ca artistul sa renunțe la drepturile lui, faimoasa bruneta i-a platit suma de 23…

- Jair Bolsonaro participa in aceste zile la cea de-a 76-a sesiune a Adunarii Generale a ONU de la New York. Cum nu este imunizat impotriva coronavirusului, președintele brazilian s-a vazut pus in situația de a manca pe strada, in condițiile in care in metropola americana accesul in interiorul restaurantelor…

- Rocsana Marcu a renunțat la cariera in televiziune din Romania și s-a mutat in Anglia acolo unde a devenit agent imobiliar. Vedeta a intrat in vizorul jurnaliștilor britanici de la The Sun , care i-au facut cunoscuta povestea. Romanca a aparut in celebra publicație. Rocsana Marcu a renunțat in urma…

- Kim Kardashian a starnit controverse, mai ales dupa ce s-a afișat purtand o ținuta neobișnuita la Gala Met de la New York din acest an. Vedeta americana s-a acoperit din cap pana in picioare de un material negru, fara ca macar fața sa i se vada. Dupa aceasta apariție, mai mulți specialiști au acuzat-o…

- Vedeta americana Kim Kardashian (40 de ani) și rapperul Kanye West (44 de ani) ar putea sa renunțe la divorț. Dupa ce au anunțat ca se despart, in februarie, cei doi par sa se fi impacat, noteaza click.ro. Ea a aparut pe scena, impreuna cu Kanye, imbracata in rochie de mireasa, joi, 26 august. Il […]…

- Modul in care Gigi Becali l-a tratat pe Alexandru Crețu a atras atenția presei din Slovenia, țara in care fotbalistul a evoluat inainte de a semna cu FCSB. Dupa meciul dintre Rapid și FCSB, scor 1-0, patronul de la FCSB a rabufnit. Becali s-a declarat dezamagit de prestațiile jucatorilor sai, in special…