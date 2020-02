Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian crede ca tatal sau s-a reincarnat in fiul ei! Cine i-a spus asta! Kim Kardashian crede in reincarnare, lucru pe care l-a mentionat de mai multe ori in reality show-ul Keeping Up With The Kardashians. Iar vedeta este convinsa ca fiul ei, Psalm West, este reincarnarea regretatului sau tata,…

- Andreea Moldovan este cea mai fericita mamica de cand a nascut pentru a doua oara. Lucrurile nu au stat insa mereu la fel de bine in viata vedetei, deoarece a intampinat probleme majore, inca din prima zi in care ea si bebelusul s-au intors acasa.

- Fetița din Rusia care va deveni mama la 13 ani, dupa ce a facut amor cu un baiat de 10 ani, a facut declarații, alaturi de presupusul tata al copilului ei, in cadrul unei emisiuni TV din Rusia.

- Patru copii. Alexandra avea 6 ani, Andrei 4 ani, Antonia doi ani, iar Adrian avea doar patru luni. Saptamana trecuta, toti au avut o soarta crunta: au ars de vii in casa. Trupurile neinsufletite au fost depuse la capela cimitirului din localitatea Recas, acolo unde mama are cateva rude. Intre timp,…

- Ana Baniciu a fost una dintre castigatoarele competitiei "Asia Express", impreuna cu colega si prietena ei, Raluka. Vedeta s-a gandit sa investeasca banii castigati de pe emisiune in ceva ce-si dorea de foarte mult timp, o casa noua.

- Moment dificil, seara trecuta, pentru Carmen Bruma. Aflata la un eveniment monden, vedete ar fi leșinat in timp ce iși etala ținuta excentrica. Vedeta a ținut sa-și linișteaza fanii și a facut primele declarații chiar prin intermediul contului de socializare.

- Jennifer Lopez, tunsa de hairstylistul lui Kim Kardashian. Cum arata vedeta acum! Jennifer Lopez este genul de artist cameleon si ii place sa se joace atunci cand vine vorba despre tunsori, coafuri si nuante de par. Mai nou, JLo s-a lasat pe mana lui Chris Appleton, acelasi hairstylist responsabil si…