Kim Kardashian, cele mai ciudate decoratiuni de Craciun!

Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele lunii decembrie sunt, ca in fiecare an, decorațiunile pentru sarbatorile de iarna. Luminoase, din lemn, hartie sau orice alt material, ornamentele din bradul de Craciun spun mereu o poveste, de aceea ne-am gandit sa va propunem cateva idei pentru 2019. In fiecare an, in preajma sarbatorilor…

- Kim Kardashian si-a photoshopat surprinzator poza de Craciun. Iata ce a facut! Kim Kardashian a dezvaluit, in cadrul unui interviu acordat emisiunii The Ellen DeGeneres Show ca a fost nevoita sa photoshpeze fotografia oficiala de Craciun a familiei sale. Care este motivul? Ei bine, se pare ca fiica…

- Cum sa-ti faci unghiile de Sarbatori Acum ca iarna a sosit si Sarbatorile sunt tot mai aproape, e momentul prielnic sa acordam o mai mare atentie mainilor si unghiilor. Pe langa hidratarea pielii mainilor, si unghiile trebuie sa se bucure de atentia cuvenita. Cu toate ne dorim sa aratam cat mai bine…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar noi am pornit in cautarea cadourilor și decorurilor perfecte pentru a crea o atmosfera magica de Craciun. Am ales cateva accesorii și decorațiuni care sa-ți transforme casa intr-un taram de basm, in care sa petreci clipe speciale alaturi de cei dragi. Simte emoția…

- Kylie Jenner tocmai a castigat 600 de milioane de dolari. Iata din ce! Lui Kylie Jenner, afacerile ii merg de minune. Iar anul 2020 se preconizeaza a fi unul foarte bun pentru brandurile Kylie Cosmetics si Kylie Skin. Kylie Jenner si Coty Inc. tocmai au anuntat un parteneriat strategic pe termen lung,…

- Jennifer Lopez, tunsa de hairstylistul lui Kim Kardashian. Cum arata vedeta acum! Jennifer Lopez este genul de artist cameleon si ii place sa se joace atunci cand vine vorba despre tunsori, coafuri si nuante de par. Mai nou, JLo s-a lasat pe mana lui Chris Appleton, acelasi hairstylist responsabil si…

- Cele mai tari transformari de Halloween ale vedetelor in 2019 Vedetele de peste ocean s-au costumat de Halloween intr-un mod impresionant. Iata ce creative au fost si cum au surprins pe toata lumea prin aparitiile lor la evenimentele ce au avut loc toata saptamana aceasta. Vezi aceasta postare pe…

- Autoritațile din Blaj se pregatesc pentru sarbatorile de iarna. Primaria va investi anul acesta peste 800.000 de lei pentru achiziția de noi elemente de iluminat festiv și pentru montarea respectiv demontarea celor existente. Printre elementele decorative noi se numara doi brazi de Craciun, din metal,…