- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri presei ca au fost stabilite data si locul unde se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un si ca detaliile urmeaza sa fie anuntate in curand, relateaza Reuters si AFP. Casa Alba a transmis ca summitul istoric dintre presedintele…

- Coreea de Nord și de Sud sunt pe punctul de a pune capat razboiului inceput in 1950 și vor semna un tratat de pace in timpul summitului dintre cei doi șefi de stat programat pentru 27 aprilie, scrie Daily Mail. Liderul suprem nord-coreean, Kim Jong-Un și președintele Moon Jae-in se vor intalni saptamana…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a dat acordul pentru un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a scris miercuri pe Twitter ca exista in prezent 'o sansa buna' ca liderul nord-coreean sa renunte la arme nucleare, relateaza AFP. Presedintele american a transmis de asemenea pe…

- Informatia transmisa a aparut in spatiul public trunchiata, din diferite surse, fara amanunte si fara sa fie precizata o data anume. Practic, informatiile oficiale nici nu au existat. Potrivit agentiei Kyodo, Kim Jong-Un probabil a fost transportat cu un tren special, prin provincia chineza…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a glumit pe seama imaginii sale din presa internationala in timpul intalnirii avute in aceasta saptamana, la Phenian, cu doi emisari ai Seulului, care au fost tratati cu soju (bautura alcoolica traditionala coreeana), au relatat doua surse guvernamentale sud-coreene,…