Kim Jong Un a vizitat obiective turistice emblematice din Singapore

- Doi angajati ai mass-media sud-coreene au fost expulzati dupa ce au fost arestati pentru intrare ilegala in incinta resedintei ambasadorului nord-coreean din Singapore, a anuntat politia duminica, informeaza France Presse. Aproximativ 3.000 de jurnalisti au venit in orasul-stat pentru summitul istoric…

- Coreea de Sud este angajata in discutii tripartite cu Coreea de Nord si Statele Unite in vederea unui acord care sa puna capat, cat mai curand posibil, Razboiului Coreei (1050-1953), a anuntat joi Seulul, cu doar cateva zile inaintea unui summit istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul…

- Summitul intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un urmeaza sa aiba loc pe Insula Sentosa, in sudul Singapore, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care pregatirea evenimentului, prevazut saptamana viitoare, se precipita, relateaza Reuters.

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00, informeaza Reuters. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu)

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, nu-l va insoti pe sotul sau Donald Trump la summitul G7 din Canada, la sfarsitul acestei saptamani, si nici la summitul de la Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe 12 iunie, a anuntat duminica purtatoarea sa de cuvant, relateaza…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni cu liderul nord coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit sambata la Kremlin pe premierul Japoniei, Shinzo Abe, transmite DPA. Intr-o conferinta de presa televizata dupa intalnire, seful guvernului de la Tokyo a declarat ca a convenit cu gazda sa asupra unei colaborari stranse pentru denuclearizarea peninsulei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi ca i a transmis o scrisoare presedintelui Coreei de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, anunta agentiile internationale de presa, potrivit AGERPRES. ...