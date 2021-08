Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de responsabili ai serviciilor secrete sud-coreene unei comisii parlamentare de la Seul.Kim Jong Un insusi a fost cel care a cerut reluarea comunicatiilor telematice dintre cele doua tari, au declarat presei doi parlamentari sud-coreeni, Kim Byung Kee si Ha Tae Keung, potrivit EFE,…

- Un fost analist al serviciilor de informatii americane a fost condamnat la 45 de luni de inchisoare pentru ca a transmis presei informatii despre un program militar secret privind asasinate tintite cu drone, in timpul administratiei presedintelui democrat Barack Obama.

- Phenianul si Seulul au convenit sa restabileasca liniile de comunicatie la un an de la suspendarea lor, a anuntat marti presedintia sud-coreeana intr-un comunicat, relateaza AFP. Coreea de Nord a intrerupt unilateral toate canalele oficiale de comunicare militara si politica in iunie 2020, dupa ce a…

- Serviciile secrete americane au precizat intr-un raport mult asteptat ca nu exista dovezi ale existentei extratereștrilor, recunoscand in acelasi timp ca zeci de fenomene vazute de pilotii militari nu pot fi explicate, noteaza Le Figaro, potrivit mediafax. „Probabil ca nu exista o singura…

- Declaratiile facute saptamana aceasta de liderul nord-coreean Kim Jong Un cu privire la faptul ca Phenianul este pregatit atat pentru confruntare, cat si pentru dialog cu presedintele american Joe Biden constituie "un semnal interesant", a apreciat duminica consilierul Casei Albe pentru probleme…

- Astfel, doua agentii americane de intelligence considera ca virusul a aparut pe cale naturala din contactul uman cu animale infectate, iar o a treia merge pe ipoteza unui posibil accident de laborator drept sursa a pandemiei de COVID-19, informeaza Biroul Directorului pentru Informatii al SUA. „Comunitatea…

- Deși contestata mult timp de experți și clasificata drept o conspirație, teoria potrivit careia virusul SARS-CoV-2 a scapat din laboratorul din Wuhan a revenit in forța in ultimele saptamani. Chiar daca in continuare este necunoscuta, originea Covid-19 reprezinta motivul unui schimb de replici dure…

- „O astfel de adresare video nu inseamna altceva decat faptul ca Ceaus nu este in libertate. El este controlat de anumite persoane, ceea ce, cel mai probabil, confirma versiunea implicarii in rapirea sa a serviciilor secrete din Ucraina”. Declarația aparține lui Rostislav Kraveț, avocatul fostului judecator…