- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a reluat programul public, conform agentiei oficiale de presa de la Phenian, care relateaza ca acesta a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte chimice, la nord de capitala, in conditiile in care nu a mai fost vazut din 11 aprilie, conform Reuters.

- Kim Jong Un a aparut, in public, pentru prima data in ultimele 20 de zile. Agentia oficiala de stiri nord-coreeana KCNA a anuntat s'mbata ca liderul tarii a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasamant. Sanatatea liderului nord-coreean a facut obiectul mai multor speculatii in ultimele zile.Agentia…

- Lipsa de coerența a unor decidenți se transforma in exces de zel. Sau invers. Recent, un coleg de presa, a fost victima unui astfel de caz. Amenințari, vorbe grele, lipsa de bun simț. De toate acestea a avut parte fotoreporterul timișorean Constantin Duma de la Agerpres, unul din veteranii presei naționale.…

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, este in stare extrem de grava dupa o interventie chirurgicala cardiaca, afirma surse citate de presa japoneza, dar informatia nu poate fi confirmata din alte surse.

- Starea de sanatate lui Kim Jong-Un ar putea fi mai grava decat se credea inițial, potrivit ultimelor rapoarte, relateaza canalul de stiri Fox News. Rapoartele aparute la inceputul saptamanii arata ca liderul nord coreean este in stare grava in urma operației la inima pe care a suferit-o de curand. Cu…

- Negocierile intre portarul Manuel Neuer si conducerea clubului Bayern Munchen privind o prelungire a contractului sunt in impas, dupa ce au aparut dezvaluiri in presa in acest sens, anunța news.ro.Neuer ar vrea o prelungire a contractului pana in 2025, insa Bayern este de acord doar pana in…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit...

- Un cetatean in varsta de 44 de ani a murit in Filipine. El era originar din China, chiar din orasul Wuhan unde a izbucnit focarul de coronavirus. Potrivit surselor din presa straina, barbatul suferea de o forma severa de pneumonie din cauza coronavirusului si a decedat sambata.Este primul deces din…