Killa Fonic lanseaza noul album ”2089”

Stiri pe aceeasi tema

- Killa Fonic revine cu noul sau album, ”2089”, un fusion de piese tehno și pop pe care artistul și-a lasat amprenta, exact cum ne-a obișnuit. Pe albumul ”2089” se ragasesc douasprezece piese unice, cu sound-uri atractive, compuse intr-un camp de creație din luna octombrie unde a luat naștere și ”BeetleJuice”.…

- Dupa succesul avut cu “Amore”, o piesa lansata in colaborare cu Ilkan Gunuc, wrs (Andrei Ursu, pe numele real) revine cu un vibe asemanator, de data aceasta alaturi de Killa Fonic. “Cand am inceput sa scriu piese, nu imi imaginam cat de magice vor fi unele momente, mai ales ca voi colabora cu oameni…

- Muzica se traieste pe scenele Musicalling! Zilele acestea la Iasi, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week (RCW), va gazdui prima editie a Musicalling, un eveniment ce da startul concertelor din vara aceasta. Doritorii se pot bucura din nou de muzica…

- Killa Fonic lanseaza primul single de pe albumul 2089, Doar o barfa. Piesa a fost scrisa de Killa Fonic, compusa de Killa și Domino, iar producția a fost realizata de Domino. Conceptul clipului și filmarea l-au dus pe artist intr-un club de echitație, unde a invațat sa faca galop in numai cateva zile,…

- SAGA FESTIVAL, cel mai mare festival de muzica electronica din București, și-a anunțat prima „linie” de artiști care vor veni intre 10 și 12 septembrie in Parcul Izvor. Pe scena mare a festivalului vor concerta nume precum Salvatore Ganacci, Tiesto, Don Diablo, John Newman, Timmy Trumpet și mulți, mulți…

- Psihodrom Records anunța lansarea celei de-a doua compilații realizata de artiști ai muzicii electronice contemporane (prima fiind lansata la sfarșitul anului trecut). Aceasta conține exclusiv...

- Moonlight și Dayana prezinta Loca, o noua colaborare a artiștilor, care aduce un aer dance-oriental, pe o producție slap house. Piesa a fost compusa de Moonlight si Diana Sturza, versuri scrise de Diana, iar producția a fost realizata de Moonlight. Clipul, plin de culoare și dinamism, a fost regizat…

- Astazi, 12 martie, zburam cu gandul spre Paris. Și avem și soundtrack-ul perfect. Just Ben, producatorul de origine franceza nascut in Lyon, lanseaza single-ul “Paris”, in colaborare cu artista Noem. In 2014, in urma unei drame personale, Just Ben decide sa se angajeze in a-si compune propria muzica,…