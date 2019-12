Stiri pe aceeasi tema

- Killa Fonic lanseaza videoclipul piesei „Ploaia divina”, cu un vizual puternic, senzual, dominat de nuanțe violet și turcoaz. Pentru acest clip, artistul a filmat alaturi de mai multe specii de șerpi, de dimensiuni și culori diferite. Șerpii de la filmare erau deja adevarate personaje, cu nume precum:…

- Killa Fonic lanseaza piesa „Todos”, in cadrul proiectului THE SESSION. Melodia face parte din albumul experimental „Homo Luminis” și este a treia piesa din acest gen afro-trap. „Intenționez sa merg in aceasta direcție impreuna cu Angelo(REALM), producator Global Records. Singurul termen din spaniola…

- FUMIGENE DE WEEKEND (114) FUMIGENE DE WEEKEND (114) Fundația Bloomberg a raportat pentru anul trecut cheltuieli de 100 de milioane de dolari pentru campanii anti-tutun zise “impotriva fumatului”. La care se adauga anul acesta 160 de milioane pe lobby pentru interzicerea țigarilor electronice de catre…

- Ziarul Unirea Fosilele unei noi specii de reptile zburatoare gasite in Alba: Albadraco tharmisensis, „Dragonul de Alba”, descoperit de cercetatorii romano – americani in „Insula Hateg” Fosilele unei noi specii de reptile zburatoare gasite in Alba: Albadraco tharmisensis, „Dragonul de Alba”, descoperit…

- Serie A // Ploaia torențiala care a amanat duminica seara Lecce - Cagliari i-a pus intr-o situație delicata pe tifosii sarzilor. Aceștia ar fi trebuit sa innopteze in oraș, așteptand meciul reprogramat luni. Noroc insa cu ultrașii giallorossi ce au facut un gest extraordinar: au venit in peluza lor,…

- Dupa colaborarea cu Carla’s Dreams pentru piesa „Bambolina”, cu care a și fost pentru prima data no. 1 pe radio, Killa Fonic are un nou featuring neașteptat: acesta lanseaza impreuna cu NANE piesa „HAOLO”. Nu este pentru prima data cand Killa Fonic și NANE lucreaza impreuna la o piesa, amandoi s-au…