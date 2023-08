Stiri pe aceeasi tema

- Un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina, a anuntat luni guvernatorul Aleksandr Bogomaz, informeaza News.ro . Atacul nu a provocat victime, potrivit oficialului regional rus. ”Fortele ucrainene au atacat districtul Trubcevski…

- Generalul rus de divizie Ivan Popov anunta joi, 13 iulie, ca a fost demis din functia de comandant al celei de-a 58-a Armate, dupa ce a prezentat ierarhiei militare situatia dezastruoasa care domnea pe frontul din Ucraina unde, potrivit acestuia, militari rusi au fost injunghiati in spate din cauza…

- Forțele armate ale Ucrainei continua sa avanseze in zonele Bakhmut, Melitopol și Berdiansk și au eliberat 37 de kilometri patrați doar saptamana trecuta, potrivit viceministrului Apararii, Hanna Maliar.„In Est, atat operațiunile ofensive, cat și cele defensive continua. Ne indreptam in direcția…

- Trupele ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Reuters. De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate in sud-est,…

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Adjuncta ministrului apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura” din campania militara a Kievului urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operatiunea este dificila deoarece Rusia face tot ce poate pentru a opri ofensiva, informeaza Reuters. „Operatiunea in curs are mai multe…

- Apararea antiaeriana a avut din nou de lucru in zorii zilei de vineri, 19 mai, la Kiev si in alte orase din Ucraina, tinte in ultimele zile ale unor bombardamente intense din partea fortelor ruse. Oficiali militari si mass-media au raportat explozii inclusiv in Liov si Rivne, in vestul tarii, dar si…

- Ministerul ucrainean al Apararii a dezmintit miercuri moartea comandantului sef al armatei, generalul Valeri Zalujnii, precum si a comandantului fortelor terestre, Oleksandr Sirski, dupa ce mai multe conturi de Telegram rusesti au difuzat insistent in cursul zilei informatia ca Zalujnii si Sirski ar…