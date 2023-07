Kievul nu exclude posibilitatea ca Iranul să furnizeze Rusiei drone de tip Mohajer-6 Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, considera ca Federația Rusa ar putea primi din Iran nu doar drone de atac Shahed, ci și de tip Mohajer-6. Potrivit lui Ihnat, cooperarea ruso-iraniana in acest sens continua. Reprezentantul armatei ucrainene a remarcat ca nu exista nicio indoiala ca Federația Rusa primește in mod regulat drone de atac din Iran, acest lucru fiind confirmat, in special, de zborurile regulate ale aeronavelor de transport militar de la Teheran la Moscova. Ihnat a mentionat ca, in acest sens, sunt inregistrate și transporturi maritime, prin Marea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

