Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a ales sa dea o tenta macabra discursului sau in momentul in care s-a referit la dependența liderilor UE fața de SUA:„Știți, uneori se pare ca ei (politicienii europeni ) fac tot ce li se spune de peste ocean”, a spus duminica Putin, intr-un interviu acordat postului TV Rossiya-1.„Daca…

- Decretul a precizat ca participațiile deținute de straini la Danone Rusia și la Baltika Breweries au fost plasate sub „administrarea temporara” a agenției guvernamentale de proprietate Rosimușcestvo.Masura vine dupa ce filialele rusești ale Uniper din Germania și Fortum din Finlanda au fost trecute…

- Intamplare nostima, dar neonoranta, la Timișoara Ea ne este relatata de fostul Primar, profesorul universitar Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook. Se impune inainte insa nevoia unui comentariu: CITESTE SI Mark Zuckerberg lanseaza o noua rețea de socializare: rival direct pentru Twitter-ul…

- Ucraina a facut publica o inregistrare video cu comandantul sef al armatei sale, Valeri Zalujnii, aparent pentru a contracara speculatiile Moscovei potrivit carora el ar fi fost ranit sau ucis sau ar fi fugit in strainatate, asa cum afirmase saptamana trecuta presedintele rus Vladimir Putin, iar insigna…

- Raspunsul oficialilor rusi si al bloggerilor militari la raidurile transfrontaliere din regiunea Belgorod din Rusia dezvaluie o „anxietate sporita si continua” cu privire la razboiul din Ucraina, au spus analistii militari, potrivit SkyNews , citat de News.ro. In analiza zilnica a conflictului, Institutul…

- Gigantul francez Pernod Ricard, care activeaza pe piața bauturilor, a anunțat vineri, 12 mai, ca a incetat sa mai exporte toate marcile sale in Rusia și ca nu le va mai distribui, in urma presiunilor publice privind activitațile sale comerciale din aceasta țara, relateaza AFP, potrivit The Moscow Times.Grupul,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conduce o delegatie oficiala a tarii sale in Olanda. Liderul de la Kiev a mers joi, 4 mai, la sediul Curtii Penale Internationale (CPI), fiind protejat de un serviciu de securitate impresionant, transmite presa internationala. „In timpul vizitei mele in Olanda…

- Rusia a anuntat miercuri ca a doborat doua drone ucrainene care incercau sa atace Kremlinul, denuntand o tentativa de asasinat asupra lui Vladimir Putin, cu cateva zile inainte de parada de pe 9 mai, cand este marcata victoria impotriva nazismului, relateaza AFP, preluata de