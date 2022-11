Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat luni Herson, recent eliberat de forțele ruse, iar steagul ucrainean a fost ridicat in oraș in prezența sa. Ca urmare a eliberarii orașului, președintele ucrainean a cerut marți liderilor lumii sa puna capat razboiului in baza unui plan de pace al…

- Intreaga regiune Nikolaev, cu excepția unei mici zone, a fost eliberata de armata ucraineana, dupa aproape opt luni de ocupație rusa. Regiunea este in sudul țarii, are deschidere la Marea Neagra și se afla intre Odesa și Herson. Șeful REgiunii Nikolaev, Vitaly Kim, a declarat ca aproape intregul teritoriul…

- Surse Meduza , apropiate Kremlinului, susțin ca administrația prezidențiala rusa a pregatit noi ghiduri pentru propagandiștii Moscovei, scrie jurnalistul Andrei Perțev. Potrivit acestuia, documentele dau indicații despre cum trebuie discutata situația din Herson, in vederea pregatirii „opiniei publice”…

- Franța depune eforturi pentru a permite Ucrainei sa exporte produse alimentare pe rute terestre, prin Polonia sau Romania, mai degraba decat prin Marea Neagra, a declarat luni ministrul francez al agriculturii, dupa ce Rusia s-a retras dintr-un acord crucial de export pe fondul razboiului cu Ucraina,…

- Armata ucraineana are o fereastra de oportunitate in termen de o luna și jumatate pentru a elibera Hersonul . De asemenea, in aceasta perioada, forțele armate ucrainene ar putea sa elibereze o parte din Donbass. Oficiali americani au declarat pentru The New York Times. Potrivit acestora, este posibil…

- Generalul Serghei Surovikin, noul comandant al „operațiunii militare speciale”, așa cum numește Kremlinul razboiul impotriva Ucrainei, a facut prima sa declarație in cadrul unui program pentru televiziunea rusa. O mare parte a acesteia a fost dedicata situației din regiunea Kherson, unde cu o zi inainte…

- Imediat dupa ce Rusia a invadat Ucraina, Bruxellesul a infiintat un fond in valoare de 500 de milioane de euro, cu scopul de a incuraja statele membre sa inarmeze Ucraina si de a pune UE sa plateasca factura. Bruxellesul stabilea ca acesta urma sa acopere 85% dintre costuri, estimeaaza trei diplomati…

