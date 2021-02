Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…

- Acutizarea crizei politice interne va face Statele Unite și mai periculoase pentru lumea exterioara – instituția globalista, care s-a razbunat pe naționalistul Trump, va recupera pierderile suportate pe scena mondiala, va incerca sa transfere atenția americanilor de la problemele interne la problemele…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, in ajunul unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind Nagorno-Karabaha, au anuntat, potrivit unui comunicat, Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP, Vladimir…

- Tanara este foarte activa pe rețelele de socializare in promovarea mesajelor pro-Trump. Ea susține ca alegerile din Statele Unite ale Americii au fost fraudate și ca Donald Trump este adevaratul invingator."Vreau sa-l felicit pe președintele Donald Trump pentru uriașa victorie. Știm ca el a caștigat.…

- Carina Turcan, fosta membra in consiliul de administratie al companiei energetice Inter Rao EES din Rusia, a fost condamnata la 15 ani de inchisoare pentru spionaj in Rusia, transmite Reuters, care citeaza agentia de presa RIA, informeaza Agerpres.Carina Turcan intentioneaza sa faca apel, conform echipei…

- Kremlinul acuza SUA de ”razboi hibrid”, dupa impunerea de sancțiuni vizand gazoductul Nord Stream 2, care face legatura intre Rusia si Germania Sanctiunile americane vizand gazoductul Nord Stream 2, ce urmeaza sa faca legatura intre Rusia si Germania, reprezinta un act de "razboi hibrid",…

- CHIȘINAU, 17 dec- Sputnik. In cadrul tradiționalei conferința de presa a președintelui rus, ținuta la sfarșit de an, Vladimir Putin, a fost intrebat de ce hackerii ruși nu l-au ajutat pe Donald Trump sa caștige in alegeri. Putin a spus ca aceasta intrebare constituie o provocare, iar afirmațiile…

- Rusia a lansat cu succes pentru a doua oara în ultimii șase ani prima sa racheta dezvoltata dupa caderea comunismului, a anunțat luni Roscosmos, agenția aerospațiala a țarii, potrivit Moscow Times.Rachetele Angara fac parte din noua generație de rachete spațiale dezvoltate de Rusia dupa…