Kiev: Rușii au atacat o bază militară aflată în apropiere de frontiera cu Polonia Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile ucrainene, preluate de AFP si Reuters. Acesta ar fi cel mai vestic atac al Rusiei in Ucraina. “Ocupantii au efectuat un atac aerian asupra Centrului international pentru mentinerea pacii si securitatii. Conform informatiilor preliminare, ei au lansat opt rachete”, a informat administratia regionala din Lvov intr-un comunicat. Aceasta baza militara este situata la Iavoriv, la circa 40 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

