- Razboi in Ucraina, ziua 688. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Rishi Sunak au semnat vineri la Kiev un acord de securitate intre cele doua tari, relateaza Reuters.

- O incetare a focului in razboiul ruso-ucrainean nu ar duce la un dialog politic și ar fi doar in beneficiul Rusiei, a declarat Zelenski, joi, in timpul unei vizite in Estonia, transmite The Guardian. Președintele ucrainean a declarat ca o incetare a focului ar fi benefica pentru Rusia, deoarece ar permite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un "sentiment" si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Intervievat de The Economist, presedintele…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a invitat pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski la o intalnire la Casa Alba pe 12 decembrie, pentru discutii pe marginea razboiului impotriva Rusiei si cu privire la "importanta vitala" a continuarii sprijinului SUA pentru efortul de aparare al Ucrainei, informeaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari marti ca tara sa va face “parte din Uniunea Europeana” (UE), declaratie facuta in ajunul publicarii unui raport privind progresele inregistrate de Ucraina care are statutul de candidat, relateaza AFP, potrivit Agerpres. “Maine este o zi importanta”,…

- In Ucraina este in vigoare legea marțiala, iar ea interzice alegerile, dar președintele Zelenski ar fi luat in calcul posibilitatea de a invoca prevederi speciale pentru a le organiza – o schimbare de legislație și asistența externa pentru a contribui la finanțarea procesului. El iși exprimase intenția…