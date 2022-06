Kiev: bombe, oameni răniți, dărâmături Bombardamentele, cum spuneam și in alta știre, se intorc in capitala Ucrainei. Rușii considera din nou ca trebuie sa loveasca, la propriu, Kievul. Numai in dimineața de duminica, dupa cum a scris pe Telegram parlamentarul ucrainean Oleksiy Honcharenko, au fost 14 rachete care au cazut peste capitala. Unele dintre ele, conform consilierului Ministerului de Interne, Anton Gerashchenko, au fost interceptate de apararea ucraineana. Dar a fost lovit un complex rezidențial din districtul Shevchenkivskyi și au fost scoși oameni de sub daramaturi. Cațiva, in stare grava, sunt in prezent spitalizați. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

