Kia mărește producția de motoare pentru vehiculele hibride: investiție de 70 de milioane de ... Electrificarea este un pilon important al strategiei Kia pentru piața europeana, motiv pentru care producatorul asiatic vrea sa fie pregatit pentru cererea de vehicule din acest segment. Kia a anunțat finalizarea unei investiții de 70 de milioane de euro la uzina din Zilina (Slovacia), acolo unde va incepe sa produca noile motoare Smartstream de 1.5 și 1.6 litri pentru modelele sale hibride. Ambele propulsoare pe benzina au fost dezvoltate pentru a fi integrate cu sistemul... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

