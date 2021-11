Stiri pe aceeasi tema

- Aminata Diallo, mijlocas al lui Paris Saint-Germain si al nationalei Frantei, a fost arestata miercuri dimineata in locuinta sa din Marly-le-Roi in cadrul anchetei vizand agresiunea suferita de coechipiera sa Kheira Hamraoui.

- Aminata Diallo, 26 de ani, a fost arestata in aceasta dimineața de poliția pariziana, fiind acuzata ca i-a angajat pe agresori pentru a scapa de Kheira Hamraoui, 31 de ani, și a fi ea in echipa de start. Colega a fost batuta cu ranga! E greu de crezut ca un asemenea plan malefic a fost pus la cale in…

- Prim-divizionara de baschet a orasului joaca pe teren propriu in etapa a IV-a a Ligii Naționale, cu CSM Focșani. Partida va avea loc sambata, 16 octombrie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Cu incepere de saptamana trecuta, titulatura echipei s-a schimbat in SCM OHMA Timișoara, iar primul joc…

- Cei trei barbați care au torturat o contabila din Bihor sunt arestați, dar au spus in fața instanței ca ei sunt victimele. Cei trei le-au spus anchetatorilor cum au torturat-o pe femeie, cum i-au smuls parul, au batjocorit-o si au aruncat-o apoi, ca pe o carpa, in curtea mamei sale. ”In realitate, ei…

- In urma cu doua etape, Sportul Simleu obtinea un punct important pe teren propriu in fata formatiei Minaur Baia Mare, una dintre candidatele la promovarea in Liga a II-a. Sambata, simleuanii pregatiti de Dacian Nastai au inregistrat un nou rezultat de egalitate pe teren propriu, insa, de aceasta data,…

- Pamantul o ia la vale pe Autostrada Transilvania intre Nadașelu și Zimbor. Alunecarea de teren s-a produs in apropiere de localitatea Sancraiu Almașului, pe șantierul unde au loc lucrarile realizate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Delegațiile celor doua țari au discutat joi pentru a continua procesul inceput de summit-ul Biden-Putin din iunie. Un dialog strategic pe subiectele dezarmare, noi tehnologii, spațiu și inteligența artificiala, in incercarea de a netezi numeroasele diferențe care submineaza relațiile dintre Moscova…

- Blocul National Sindical (BNS) a transmis, marti, ca peste 1,1 milioane de angajati cu contract individual de munca cu norma intreaga au avut in iunie 2021 venituri brute realizate mai mici decat 2.350, cat este salariul minim pentru studii superioare. De asemenea, sindicalistii anunta ca, in 21 de…