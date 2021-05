Stiri pe aceeasi tema

- Zece pelicule de animatie vor fi prezentate in competitia principala a Festivalului International de Film de Animatie de la Annecy, oras din regiunea Alpilor francezi, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate filmului de animatie, care se va desfasura in sali si online

- Un angajat italian al sistemului de sanatate din Marea Britanie (NHS) a povestit groaza prin care a trecut cand nepoata sa a sosit din Italia pentru o scurta vizita și s-a trezit intr-un centru de detenție inconjurat de sarma ghimpata. Este doar unul din cazurile de abuz inregistrate in Marea Britanie…

- Un bugetar din Italia, cunoscut sub numele de „regele absențelor” in presa din peninsula a depașit recordul național de absentat de la serviciu, dupa ce a incasat salariul fara sa se prezinte la munca vreme de 15 ani, relateaza The Guardian.

- Un barbat a zacut mort in apartamentul sau din Olso timp de noua ani, pana sa fie descoperit de administratorul cladirii in care locuia, in decembrie 2020, informeaza The Guardian, care citeaza un anunț al poliției norvegiene.