- Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Claudiu Keseru, a inscris unicul gol al partidei de pe teren propriu cu Montana, scor 1-0, sambata, in etapa a XXIII-a a campionatului Bulgariei, relateaza News.ro. Keseru a marcat in minutul 73, din penalti. Citește și: Moarte suspecta la Ploiești:…

- Atacantul roman Claudiu Keșeru, dezamagitor la echipa naționala in debutul preliminariilor CM 2022, a inchis tabela din penalty (1-0) și a desprins-o pe Ludogoreț la 9 puncte in fruntea clasamentului. Are 15 reușite in acest campionat, egalandu-l pe liderul golgeterilor, martinicanul Coureur (Cerno…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe PFC Montana cu scorul de 1-0, sambata, pe teren propriu, in etapa a 23-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Internationalul roman a inscris in min. 73, din penalty, si a fost…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a reusit ambele goluri ale lui Gaziantep in victoria de joi, 2-0 acasa cu Istanbul Basaksehir, detinatoarea titlului, in etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Turciei potrivit Agerpres. Maxim a punctat in minutele 32, din penalty, si 52, din pasa belgianului Kevin…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a inscris un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a fost invinsa in deplasare de Lokomotiv Plovdiv cu scorul de 3-2, sambata, in etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Bulgariei. Campioana a deschis scorul prin Anicet Andrianantenaina (16), Keseru marcand…

- Atacantul român Claudiu Keseru a marcat patru goluri pentru Ludogorets Razgrad, în meciul câstigat cu scorul de 6-0 în fata formatiei Etar Veliko Târnovo, luni, pe teren propriu, în etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Bulgariei, informeaza Agerpres.Keseru…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a marcat ambele goluri ale echipei AC Milan in victoria obtinuta pe terenul formatiei Cagliari, luni seara, in ultimul meci al etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei. Ibrahimovic a deschis scorul in minutul 7, in urma unei lovituri de la…