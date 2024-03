Stiri pe aceeasi tema

- Abraham Lincoln l-a grațiat pe stra-strabunicul lui Joe Biden, dupa ce o cearta intre el și un alt angajat civil al armatei unioniste s-a transformat intr-o lupta violenta, potrivit unor documente din Arhiva Naționala a Statelor Unite care dezvaluie o legatura ascunsa de 160 de ani intre cei doi președinți,…

- John Podesta, consilierul lui Joe Biden in probleme de mediu, insarcinat cu implementarea programului de investitii in tranzitia energetica, urmeaza sa preia functia-cheie de emisar international al presedintelui american pentru lupta impotriva schimbarilor climatice, a anuntat Casa Alba, relateaza…

- John Podesta, consilierul lui Joe Biden in probleme de mediu, insarcinat cu implementarea programului de investitii in tranzitia energetica, urmeaza sa preia functia-cheie de emisar international al presedintelui american cu lupta impotriva modificarilor climatice, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP:El…

- Trimisul special pentru probleme climatice al președintelui american Joe Biden, John Kerry, intenționeaza sa plece din funcție in primavara și sa se concentreze pe ajutarea președintelui in timpul campaniei sale electorale, au relatat The New York Times (NYT) și Axios, cu referire la surse. Potrivit…

- Drumurile și trotuarele din capitala au fost curațate de zapada. Potrivit primarului capitalei, serviciile și intreprinderile municipale „este depusa o munca enorma pentru a se putea circula”.

- R.Moldova intra intr-un nou an electoral. Vorbim despre alegerile prezidențiale din toamna viitoare. Pana atunci, insa, autoritațile, experții naționali, societatea civila trebuie sa munceasca pentru a realiza legislația și standardele Uniunii Europene in toate cele 35 de capitole de negociere cu Uniunea…

- Modificarile climatice și temperaturile ridicate au determinat fermierii sa dezvolte și sa implementeze noi tehnologii, iar inteligența artificiala pare sa se apropie de araturi cu pași mai repezi.

- China a promovat activ guvernanța climatica globala, jucand cinci roluri, eforturile sale fiind recunoscute de toate parțile. Rolul 1: Membru important al țarilor in curs de dezvoltare Potrivit datelor Bancii Mondiale, PIB-ul pe cap de locuitor al Chinei a fost, in 2022, de 12.720 USD, reprezentand…