Kera Calița, patroana celui mai cunoscut restaurant din București în rândul străinilor, anchetată pentru spălare de bani In localul sau au calcat in ultimii 25 de ani zeci de mii de straini, diplomați și turiști, fiind una din principalale repere ale culturii gastronomice și muzicale ale vechiului București. Aurelia Nicolau pe numele sau, aceasta a inventat personajul "Kera Calita, jupaneasa de la Jaristea" pentru a promova localul. Aparitiile ei au fost intotdeauna iesite din comun, imbracata an haine boierești ca la inceputul secolului XX, cu tigareta și palarie cu boruri largi. Inainte sa deschida celebrul local ce a organizat mii de seri artistice, a lucrat la Biiblioteca Mihail Sadoveanu, in Piata Amzei. Lucian… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

